Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:102.
Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джулиус Рэндл, набравший 20 очков. Кевин Нокс записал в свой актив 19 очков.
Таким образом, «Нью-Йорк» потерпел второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал вторую победу кряду.
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:108.
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