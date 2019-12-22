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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:102.

Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джулиус Рэндл, набравший 20 очков. Кевин Нокс записал в свой актив 19 очков.

Таким образом, «Нью-Йорк» потерпел второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:108.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Нокс - 19, Барретт - 17, Моррис - 11, Портис - 7, Пэйтон - 6, Робинсон - 6, Трир - 5, Нтиликина - 4, Дотсон - 3, Гибсон - 2, Смит - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Эллингтон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Адетокунбо - 22, Корвер - 17, Лопес - 14, Дивинченцо - 13, Ильясова - 10, Хилл - 10, Браун - 6, Адетокунбо - 4, Уилсон - 3, Лопес - 1, Бендер, Бледсо, Коннотон, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 21, Эмбиид - 21, Харрис - 16, Симмонс - 14, Хорфорд - 13, Бёрк - 12, Тибулл - 9, Эннис - 7, Коркмаз - 6, Скотт - 6, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит
Вашингтон Уизардс: Бил - 36, Томас - 20, Браун - 19, Pasecniks - 11, Дав. Бертанс - 9, Маинми - 7, Бонга - 2, Мэтьюз - 2, Скофилд - 2, Брайант, Вагнер, Майлз, Макрай, Робинсон, Смит, Уолл, Хатимура
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