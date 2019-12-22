Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:102.

Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джулиус Рэндл, набравший 20 очков. Кевин Нокс записал в свой актив 19 очков.

Таким образом, «Нью-Йорк» потерпел второе поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча состоялась на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 125:108.