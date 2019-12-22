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47 очков Хардена и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»

47 очков Хардена и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 139:125.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 47 очков. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач. Также дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов оформил Клинт Капела.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 139
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Финикс Санз: Убре - 26, Букер - 19, Окобо - 17, Jerome - 15, Бэйнс - 13, Камински - 10, Шарич - 10, Джонсон - 9, Джонсон - 3, Бриджес - 2, Диалло - 1, Lecque, Картер, Рубио, Харпер, Эйтон
Хьюстон Рокетс: Харден - 47, Уэстбрук - 30, Капела - 14, Хаус - 11, Кларк - 9, Риверс - 9, Маклемор - 8, Такер - 8, Клемонс - 3, Frazier, Гордон, Грин, Илариу, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер

В составе проигравшей команды самым результативным стал Келли Убре, набравший 26 очков. Девин Букер записал в свой актив 19 очков.

Таким образом, «Финикс» потерпел шестое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче «Финикс» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Хьюстон» встретится с «Сакраменто Кингз».

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 113:106.

НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 29, Макколлум - 26, Бэйзмор - 19, Уайтсайд - 16, Лябисье - 11, Саймонс - 5, Трент-мл. - 5, Литтл - 2, Браун, Коллинс, Нуркич, Оар, Толливер, Хезонья, Худ, Энтони
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 33, Напьер - 18, Тиг - 18, Дьенг - 15, Бэйтс-Диоп - 5, Вонле - 4, Ноуэлл - 4, Окоги - 4, Ковингтон - 3, Калвер - 2, Reid, Белл, Грэм, Лейман, Маклафлин, Мартин, Таунс
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