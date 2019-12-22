47 очков Хардена и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» обыграть «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 139:125.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 47 очков. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач. Также дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов оформил Клинт Капела.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Келли Убре, набравший 26 очков. Девин Букер записал в свой актив 19 очков.
Таким образом, «Финикс» потерпел шестое поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче «Финикс» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Хьюстон» встретится с «Сакраменто Кингз».
В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 113:106.
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