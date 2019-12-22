Картер превзошёл Стоктона и вышел на 4-е место в истории НБА по количеству матчей

В ночь на 22 декабря мск «Атланта Хоукс» провела очередной матч регулярного чемпионата НБА. Встреча с «Бруклин Нетс» стала знаковой для атакующего защитника «Хоукс», ветерана лиги Винса Картера. Это была 1505-я игра ветерана в НБА, сообщает пресс-служба лиги на своей странице в «Инстаграме».

Таким образом, он превзошёл легендарного экс-защитника «Юты Джаз» Джона Стоктона и вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству проведённых матчей.

Теперь в активе Картера 1505 матчей за карьеру. На третьем месте в этом списке — легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, завершивший карьеру в минувшем сезоне. Немец провёл в НБА 1522 матча. Если Картер завершит сезон без травм, у него будут шансы превзойти Новицки.

Ранее Картер заявлял, что нынешний сезон — последний в карьере.