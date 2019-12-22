Ильясова не исключил перехода в «Фенербахче»
Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» и сборной Турции по баскетболу Эрсан Ильясова заявил, что если вернётся когда-либо на родину, то, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Фенербахче».
«Фенербахче» — большая организация. Думаю, что в случае возвращения в Турцию я бы хотел поиграть за этот клуб", — приводит слова баскетболиста Eurohoops.
Напомним, в минувшее межсезонье в Европу из НБА вернулся Никола Миротич, чей переход в «Барселону» стал неожиданностью.
Ильясова выступает в НБА с 2009 года. За это время он успел защищать цвета не только «Милуоки Бакс», но также «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс», «Филадельфия Сиксерс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Орландо Мэджик». В Турции Эрсан выступал за «Анадолу Эфес».
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