Куртинайтис убеждён, что «Локомотив-Кубань» прибавит при Е. Пашутине

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Специалист отдал должное «железнодорожникам» и выразил уверенность, что команда улучшит результаты при недавно назначенном на пост главного тренера Евгении Пашутине.

«На прошлой неделе «Локомотив» потерпел неудачу и не вышел в следующий этап Кубка Европы, однако это хорошая команда, с хорошими игроками, но им чего-то не хватает. Пусть немного, но они проигрывают, хотя с новым тренером ситуация, на мой взгляд, изменится, команда получит новый импульс. Давно знаю Евгения Пашутина, он любит быстрый баскетбол атакующего плана. Одним словом, матч предстоит сложный», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Матч «Химки» — «Локомотив-Кубань» состоится завтра, 23 декабря.