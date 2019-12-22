13 очков Хэккетта помогли ЦСКА на выезде разгромить «Калев»

Московский ЦСКА на выезде разгромил «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА уже в первой четверти сумел совершить рывок в 21 очко, фактически определив исход встречи. Во втором игровом отрезке преимущество ЦСКА достигло 25 очков.



После большого перерыва картина не изменилась — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 74:40. В заключительной десятиминутке сильнее также оказались гости. Итоговый счёт встречи — 91:50 (31:10, 20:16, 23:14, 17:10).



Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Дэниэл Хэккетт, набравший 13 очков. В составе «Калева» 14 очков набрал Кайл Виналес.

ЦСКА занимает вторую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Калев» расположился на шестой строчке.