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13 очков Хэккетта помогли ЦСКА на выезде разгромить «Калев»

13 очков Хэккетта помогли ЦСКА на выезде разгромить «Калев»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА на выезде разгромил «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА уже в первой четверти сумел совершить рывок в 21 очко, фактически определив исход встречи. Во втором игровом отрезке преимущество ЦСКА достигло 25 очков.

После большого перерыва картина не изменилась — к заключительному игровому отрезку счёт на табло был 74:40. В заключительной десятиминутке сильнее также оказались гости. Итоговый счёт встречи — 91:50 (31:10, 20:16, 23:14, 17:10).

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Дэниэл Хэккетт, набравший 13 очков. В составе «Калева» 14 очков набрал Кайл Виналес.

ЦСКА занимает вторую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Калев» расположился на шестой строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
50 : 91
ЦСКА
Москва, Россия
Калев: Виналес - 14, Китсинг - 8, Дорбек - 6, Паасоя - 6, Йыэсаар - 5, Киллея-Джонс - 4, Финке - 3, Кангур - 2, Сокк - 2, Курбас, Райэсте, Шкеле
ЦСКА: Хаккетт - 13, Боломбой - 12, Воронцевич - 10, Джеймс - 8, Куфос - 8, Стрелниекс - 8, Ухов - 7, Хайнс - 7, Хиллиард - 7, Антонов - 5, Курбанов - 3, Лопатин - 3
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