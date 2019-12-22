Главный тренер «Калева»: возможно, большое количество зрителей повлияло на наших игроков

Главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Штельмахерс предположил, что на игру его команды могло повлиять большое количество зрителей.



«Хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшний результат — конечно, мы не хотели, чтобы игра завершилась таким образом. Мы были очень рады такому большому количеству зрителей, и, возможно, это повлияло на состояние наших игроков. Мы знаем, что можем играть лучше, но сегодня был не наш день. К тому же очень сложно соперничать с ЦСКА, когда эта команда показывает свою силу», — приводит слова Штельмахерса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча закончилась со счётом 91:50 (31:10, 20:16, 23:14, 17:10). ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Калев» расположился на шестом месте.