Итудис: было необходимо разделить игровое время

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Итудис отметил, что команды было важно разделить игровое время из-за сложного графика.



«Очевидно, что команда заслуживает поздравлений. Мы играли серьёзно в нападении и защите, доминировали на протяжении всего матча. Нам было необходимо разделить игровое время, ведь мы завершали «тройную» неделю: матч, перелёт, матч, перелёт, матч. И у нас это получилось», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Напомним, встреча завершилась со счётом 91:50 (31:10, 20:16, 23:14, 17:10). ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Калев» расположился на шестом месте.