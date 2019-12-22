Дабл-дабл Ристича помог «Астане» победить «Зелену-Гуру»

«Астана» на выезде переиграла «Зелёну-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казахстанский клуб в первой четверти захватил инициативу, выиграв первый игровой отрезок с разницей в три очка. Однако во второй четверти полякам удалось отыграться и выйти вперёд с минимальным преимуществом.
Третий игровой отрезок остался за командой из Нур-Султана — перед заключительной четвертью счёт был 62:61 в пользу «Астаны». В заключительной четверти «Астана» также оказалась сильнее. Итоговый счёт встречи — 81:78 (26:23, 16:20, 20:18, 19:17) в пользу «Астаны».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Флоренс, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформил Душан Ристич — 19 очков и 17 подборов. В составе хозяев Ивица Радич набрал 19 очков.
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