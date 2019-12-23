Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 117:89.

Самым результативным в составе победителем стал Уэсли Мэттьюз, набравший 19 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл из 10 очков и 10 передач оформил Малколм Брогдон.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 118:112.