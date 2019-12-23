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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану»

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Индиану»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 117:89.

Самым результативным в составе победителем стал Уэсли Мэттьюз, набравший 19 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл из 10 очков и 10 передач оформил Малколм Брогдон.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 118:112.

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 89
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Мэттьюз - 19, Адетокунбо - 18, Лопес - 17, Хилл - 17, Лопес - 13, Миддлтон - 12, Коннотон - 6, Дивинченцо - 4, Уилсон - 4, Ильясова - 3, Корвер - 3, Мейсон - 1, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Браун, Рейнольдс
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 19, Макдермотт - 15, Тёрнер - 11, Холидей - 11, Брогдон - 10, Уоррен - 9, Макконнел - 5, Самнер - 3, Холидэй - 3, Сэмпсон - 2, Лиф - 1, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 32, Шрёдер - 28, Адамс - 20, Пол - 12, Надер - 9, Ноэль - 8, Базли - 7, Мускала - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Галлинари, Диалло, Паттон, Фергюсон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 22, Джордж - 18, Харрелл - 18, Шамет - 14, Паттерсон - 12, Зубац - 7, Грин - 6, Макгрудер - 6, Уолтон - 5, Харклесс - 4, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Леонард, Мотли, Мэнн, Робинсон
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