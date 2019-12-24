Куртинайтис сравнил «Химки» с «Голден Стэйт»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение подопечных в домашнем матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», победившим со счётом 94:89. «Химки» установили рекорд сезона, совершив 41 трёхочковый бросок, хотя попаданий оказалось всего 12.

«Насчёт количества дальних бросков я говорил с командой в большом перерыве. Даже «Голден Стэйт» столько не бросает, сколько мы, хотя там снайперы повыше классом.

Должен быть умный баланс между трёхочковыми и двухочковыми бросками. Грубо говоря, один трёхочковый на два двухочковых. Да, все хотят остановить наших больших в трёхсекундной зоне, но это не значит, что надо каждый раз швырять мяч издали. Это неправильно. Мы говорим об этом, но пока ничего не меняется. Мы обязаны найти этот баланс.

Мы два дня говорили про солидность игры, ошибки, контроль игры, но ничего не получилось сегодня. У нас нет проблем сделать результат, а вот сохранить его – проблема. У нас нет молодёжи, у нас игроки с опытом НБА, Евролиги, сборных, но мы не можем сохранить 10 очков преимущества за две минуты до конца! Меня беспокоит отношение игроков. Что мы делали в защите в первой четверти, я вообще не понял.

Четвёртая четверть – это конкретная авария, когда мы не подбирали, бросали на пятой секунде владения, не было никакого контроля игры. Меня беспокоит этот хаос», — цитирует Куртинайтиса «Р-Спорт».