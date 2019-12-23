«Локо» остановил «Химки». Пашутин пришёл в команду, с которой может свернуть горы!

Перед матчем с единоличным лидером Единой лиги, «Чемпионату» дал подробное интервью наставник краснодарцев Евгений Пашутин. Специалист рассказал, что нужно было поправить в игре команды. Будь у Евгения Юрьевича на пару недель больше, кубанский клуб остался бы в числе соискателей главного трофея Еврокубка. Не хватило самой малости, всё решила одна атака.

«Задача – объединиться, построить команду и дойти до финала Единой лиги» Подробная и любопытная беседа с Евгением Пашутиным о том, каким он видит «Локомотив-Кубань».

На самом деле, конечно, всё решилось раньше, когда команда под руководством Банки, а затем нервного Карайчича проиграла домашние матчи. Сейчас же у Пашутина остаётся одна главная задача, на которой и сосредоточится тренерский штаб – успешное выступление в Единой лиге. И времени на вдумчивый и скрупулёзный подход к каждому матчу есть.



А вот у «Химок» график такой, что и врагу не пожелаешь. Команда за 17 суток играла 7-й матч. И тут уже во главу угла выходит вопрос ротации и восстановления игроков. Это вполне могло стать причиной не самого выразительного начала игры. Увы, для «Химок» это становится недоброй традицией.

Тренерская дуэль

В первые 20 минут игры было видно, чего хочет от своих подопечных Пашутин. И некоторая инертность хозяев помогала гостям решать их вопросы как в атаке, так и в обороне. Краснодарцы играли в позиционном нападении, здорово гоняли мяч по периметру и практически не совершали неподготовленных бросков. Более того, Деккер снова набирал свои очки не с дуги, а после логически завершённых атак из краски.

Против Шведа в атаке и защите играл Дмитрий Кулагин. И долгое время лидеры своих команд работали на общее дело, а не на личную статистику. До большого перерыва мы практически не видели авантюрных решений в атаке со стороны кубанцев. В концовке первой четверти химчане сумели подтянуться к сопернику в счёте, но незначительно.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше Лука Банки полностью провалил групповой этап в Еврокубке. Но шанс спасти евросезон всё ещё остаётся.

После большого перерыва Куртинайтис устроил такую карусель, что полностью спутал карты оппоненту. Тренерский штаб гостей буквально не успевал перестраивать игру под столько частые замены. Ну и полетело у хозяев в кольцо буквально всё. Я бы назвал это искусственной паникой, которую контролировали Швед и компания. И вот тут, в третьей десятиминутке вновь выплыли на поверхность те проблемы, которые на протяжении первой части сезона тянули «Локомотив» на дно.



О том, что случилось в заключительном игровом отрезке, может рассказать только Пашутин. Как ему удалось взять ситуацию под контроль и привести своих парней в чувства? Случилось это в тот момент, когда хозяева чуть сбавили обороты, полагая, что смогут доехать до сирены на добытом преимуществе. Две качественные защиты гостей, несколько удачных попаданий и парни Куртинайтиса уже не смогли вернуть себе контроль над игрой.

Литовская двойка против Куртинайтиса

Мы не можем не отметить малыша Каммингса, который сделал хороший задел в первой половине матча, но ключевую роль в победе «Локомотива» сыграла литовская пара – Калиниетис и Кузминскас. Эти парни не поддались всеобщей панике в третьей четверти и сумели удержать команду в игре. А в заключительном игровом отрезке организовали все знаковые результативные атаки.



И если против американцев из Краснодара Куртинайтис сумел найти противоядие (в третьей четверти Каммингс вообще ни одного очка не набрал), то соотечественники его определённо огорчили.

Швед – это Швед

Настоящим мотором «Химок» стал Алексей Швед. Правда, это давно ни для кого не новость. В не самом удачном для его команды матче, он стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков. Ранее это достижение принадлежало Фридзону. Виталий и Алексей сейчас два россиянина, которые способны переписать все рекорды Единой лиги ВТБ. Точнее так, пока капитан «Локо» восстанавливается после травмы, в поход за главными личными достижениями отправился лидер «Химок».

Ролевики «Химок» ставят рекорды в Мытищах. Но Швед всё равно лучший 25 очков Йовича – это личный рекорд игрока. 25 очкам Шведа никто не удивился.

В матче против дружины из Краснодара Швед проявил те качества, которые мы хотели бы видеть в квалификации сборной России к Олимпиале в Токио. Он играл на команду, раздавал передачи, зарабатывал фолы и отгружал фирменные трёхи. Но очередная победа не случилась не по его вине.

«Создать команду»

Если кто-то скептически относится к тому, что «Локомотив» будет сражаться за финал Единой лиги ВТБ, рекомендуем пересмотреть игру против «Химок». Уважаемый эксперт Владимир Гомельский, комментировавший матч, после рывка в третьей четверти совершенно обоснованно отметил, что в нынешнем сезоне дружина Куртинайтиса при таких раскладах соперника не отпускает.

Но два тайм-аута Пашутина, правильные решения литовского дуэта и проснувшегося Каммингса решили исход матча, не доводя его до клатча. Сам ход встречи не предусматривал такой концовки. Краснодарцы включили режим удава и задушили все атакующие порывы «Химок». Но как им это удалось, объяснить после просмотра матча в режиме онлайн невозможно.



Как бы то ни было, Пашутин может записать себе в актив первый подвиг в сезоне. Менее чем за 2 недели он сумел привести свою команду к победе над лидером и подтвердил притязания на самое высокое место по итогам сезона.