«Локо» остановил «Химки». Пашутин пришёл в команду, с которой может свернуть горы!

Перед матчем с единоличным лидером Единой лиги, «Чемпионату» дал подробное интервью наставник краснодарцев Евгений Пашутин. Специалист рассказал, что нужно было поправить в игре команды. Будь у Евгения Юрьевича на пару недель больше, кубанский клуб остался бы в числе соискателей главного трофея Еврокубка. Не хватило самой малости, всё решила одна атака.
На самом деле, конечно, всё решилось раньше, когда команда под руководством Банки, а затем нервного Карайчича проиграла домашние матчи. Сейчас же у Пашутина остаётся одна главная задача, на которой и сосредоточится тренерский штаб – успешное выступление в Единой лиге. И времени на вдумчивый и скрупулёзный подход к каждому матчу есть.
А вот у «Химок» график такой, что и врагу не пожелаешь. Команда за 17 суток играла 7-й матч. И тут уже во главу угла выходит вопрос ротации и восстановления игроков. Это вполне могло стать причиной не самого выразительного начала игры. Увы, для «Химок» это становится недоброй традицией.
Тренерская дуэль
В первые 20 минут игры было видно, чего хочет от своих подопечных Пашутин. И некоторая инертность хозяев помогала гостям решать их вопросы как в атаке, так и в обороне. Краснодарцы играли в позиционном нападении, здорово гоняли мяч по периметру и практически не совершали неподготовленных бросков. Более того, Деккер снова набирал свои очки не с дуги, а после логически завершённых атак из краски.
Против Шведа в атаке и защите играл Дмитрий Кулагин. И долгое время лидеры своих команд работали на общее дело, а не на личную статистику. До большого перерыва мы практически не видели авантюрных решений в атаке со стороны кубанцев. В концовке первой четверти химчане сумели подтянуться к сопернику в счёте, но незначительно.
После большого перерыва Куртинайтис устроил такую карусель, что полностью спутал карты оппоненту. Тренерский штаб гостей буквально не успевал перестраивать игру под столько частые замены. Ну и полетело у хозяев в кольцо буквально всё. Я бы назвал это искусственной паникой, которую контролировали Швед и компания. И вот тут, в третьей десятиминутке вновь выплыли на поверхность те проблемы, которые на протяжении первой части сезона тянули «Локомотив» на дно.
О том, что случилось в заключительном игровом отрезке, может рассказать только Пашутин. Как ему удалось взять ситуацию под контроль и привести своих парней в чувства? Случилось это в тот момент, когда хозяева чуть сбавили обороты, полагая, что смогут доехать до сирены на добытом преимуществе. Две качественные защиты гостей, несколько удачных попаданий и парни Куртинайтиса уже не смогли вернуть себе контроль над игрой.
Литовская двойка против Куртинайтиса
Мы не можем не отметить малыша Каммингса, который сделал хороший задел в первой половине матча, но ключевую роль в победе «Локомотива» сыграла литовская пара – Калиниетис и Кузминскас. Эти парни не поддались всеобщей панике в третьей четверти и сумели удержать команду в игре. А в заключительном игровом отрезке организовали все знаковые результативные атаки.
И если против американцев из Краснодара Куртинайтис сумел найти противоядие (в третьей четверти Каммингс вообще ни одного очка не набрал), то соотечественники его определённо огорчили.
Швед – это Швед
Настоящим мотором «Химок» стал Алексей Швед. Правда, это давно ни для кого не новость. В не самом удачном для его команды матче, он стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков. Ранее это достижение принадлежало Фридзону. Виталий и Алексей сейчас два россиянина, которые способны переписать все рекорды Единой лиги ВТБ. Точнее так, пока капитан «Локо» восстанавливается после травмы, в поход за главными личными достижениями отправился лидер «Химок».
В матче против дружины из Краснодара Швед проявил те качества, которые мы хотели бы видеть в квалификации сборной России к Олимпиале в Токио. Он играл на команду, раздавал передачи, зарабатывал фолы и отгружал фирменные трёхи. Но очередная победа не случилась не по его вине.
«Создать команду»
Если кто-то скептически относится к тому, что «Локомотив» будет сражаться за финал Единой лиги ВТБ, рекомендуем пересмотреть игру против «Химок». Уважаемый эксперт Владимир Гомельский, комментировавший матч, после рывка в третьей четверти совершенно обоснованно отметил, что в нынешнем сезоне дружина Куртинайтиса при таких раскладах соперника не отпускает.
Но два тайм-аута Пашутина, правильные решения литовского дуэта и проснувшегося Каммингса решили исход матча, не доводя его до клатча. Сам ход встречи не предусматривал такой концовки. Краснодарцы включили режим удава и задушили все атакующие порывы «Химок». Но как им это удалось, объяснить после просмотра матча в режиме онлайн невозможно.
Как бы то ни было, Пашутин может записать себе в актив первый подвиг в сезоне. Менее чем за 2 недели он сумел привести свою команду к победе над лидером и подтвердил притязания на самое высокое место по итогам сезона.
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