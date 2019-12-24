Экс-тренер «Химок» возглавил «Басконию»

Руководство «Басконии» определилось с новым главным тренером команды. На этот пост был назначен черногорский специалист Душко Иванович, сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан до конца нынешнего сезона.

Иванович в прошлом уже работал с «Басконией». С его именем связаны успехи клуба в минувшем десятилетии. С черногорским специалистом «Баскония» четырежды завоевала Кубок Испании, дважды выигрывала чемпионата и один раз завоевала Суперкубок страны. Последним местом работы Ивановича был стамбульский «Бешикташ». В прошлом он также тренировал «Химки».

Напомним, «Баскония» осталась без главного тренера на минувшей неделе. Клуб расстался с Велимиром Перасовичем. На сайте «Басконии» было указано, что стороны прекратили работу по обоюдному согласию.