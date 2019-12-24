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Фридзон поможет «Локомотиву-Кубань» уже в следующем матче

Фридзон поможет «Локомотиву-Кубань» уже в следующем матче
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал, что защитник команды Виталий Фридзон восстановился после травмы руки и вернётся в строй уже в следующем поединке.

«Фридзон уже месяц тренируется усиленно. Перед отъездом в Химки врачи дали ему добро на участие в играх, но мы решили пока его не выставлять. Он будет играть уже в следующем матче. Виталик у нас каждый день практически совершал по 500 бросков, вы его не узнаете – он физически раскачался, раздался. Он сейчас, как молодой Фридзон! Добавит нам огня с периметра. Он в хорошей бросковой форме: недавно из 54 трёхочковых бросков на тренировке 50 забил», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Железнодорожники» проведут следующий матч 28 декабря. Команда отправится в Польшу, где встретится с «Зелёной-Гура»

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