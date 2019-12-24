Кузьминскас: сезон для «Локомотива-Кубань» всё ещё может сложиться удачно

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузьминскас поделился впечатлениями от недавней победы над «Химками». По его словам, этот успех свидетельствует о том, что краснодарцы всё ещё могут спасти сезон.

«Очень довольны, что удалось обыграть команду, которая шла в Лиге ВТБ без поражений. Тем более мы сделали это на выезде. После поражения в Бурсе хотели сбросить негатив, добавить позитивных эмоций клубу и болельщикам. И нам это удалось в тяжёлой игре. Камбэк в четвёртой четверти доказывает, что у нашей команды есть характер, который мы строим на тренировках.

Шаг за шагом мы движемся в верном направлении, и сезон всё ещё может сложиться для нас удачно. Спасибо всем, кто поддерживал нас на трибунах, а также огромная благодарность нашим болельщикам, которые пришли на просмотр матча в «Баскет-Холл» в Краснодаре. Мы рады, что у нас такие крутые болельщики", — приводит слова литовца официальный сайт «железнодорожников».