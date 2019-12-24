Дончич может помочь «Далласу» уже в следующем матче команды
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич практически восстановился после травмы и может помочь своей команде уже в следующем матче регулярного чемпионата НБА, сообщает Clutch Points. Словенец в противостоянии с «Майами Хит» травмировал голеностоп.
Дончич проводит второй сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист в 25 матчах набрал 29,3 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи.
Следующий матч «Даллас Маверикс» проведёт в ночь на 27 декабря мск. Команда из Техаса сыграет с другим техасским коллективом — «Сан-Антонио Спёрс».
После 29 матчей регулярного чемпионата «Даллас Маверикс», одержав 19 побед при 10 поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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