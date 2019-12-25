226-сантиметровый игрок НБА поработал дирижёром оркестра. Видео
В «твиттере» Bleacher Report появилось видео, как игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Тако Фолл выступил вместе с оркестром Boston Pops. Баскетболист, чей рост составляет 2 метра 26 сантиметров, временно стал дирижёром, и оркестр под его управлением исполнил рождественскую композицию под названием Sleigh Ride.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
По словам дирижёра оркестра Кита Локхарта, Фолл стал самым высоким человеком, который когда-либо руководил Boston Pops.
В сезоне-2019/20 Фолл сыграл всего в трёх матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 4,3 очка и 2,3 подбора за 3,7 минуты. Он дебютировал 26 октября в гостевой встрече с «Нью-Йорк Никс».
Самый высокий баскетболист НБА почти не играет. За Тако Фолла заступились даже фанаты
Сыграв лишь 10 минут в трёх матчах, обаятельный великан влюбил в себя болельщиков «Бостона». Но есть ли у него будущее в лиге?
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