Самый высокий баскетболист НБА почти не играет. За Тако Фолла заступились даже фанаты

«Бостон Селтикс» совершили не рядовой трансфер, подписав центрового Тако Фолла на негарантированный контракт в межсезонье. Дело в том, что Тако является самым высоким игроком НБА с ростом 226 см. Он невольно привлекает к себе повышенное внимание огромным ростом. Кроме того, Фолл — очень харизматичный человек, своего рода «добродушный здоровяк». Это позволяет ему автоматически завоевать благосклонность болельщиков. Однако одно дело — человеческие качества игрока, а совсем другое — ценность этого исполнителя для клуба НБА.

Самый большой баскетболист НБА ударился головой о потолок Да, парень получил травму. Но ему прыгать не надо, он «на носочках» до кольца достаёт.

В НБА уже прошла мода на «больших». Сейчас тон задают игроки задней линии, которые активно атакуют из-за дуги. В 90-х или даже начале 2000-х Фолла однозначно выбрали бы на драфте, несмотря на его медлительность, отсутствие полезности за пределами краски, риск получения травм из-за аномальных габаритов и все остальные недостатки. В 2019 году Тако не попал в число 60 «избранных» счастливчиков, хотя многие аналитики предсказывали, что кто-нибудь всё-таки выберет гиганта во втором раунде драфта. Как ни крути, Фолл привлек к себе внимание во время выступления в NCAA за университет Центральной Флориды, когда создал реальные проблемы будущему первому номеру драфта Зайону Уильямсону во время Мартовского безумия.

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Тем не менее, путь в НБА у Фолла был тернистым. Статус «незадрафтованный» — не самый приятный момент, но «Бостон Селтикс» решили выдать ему негарантированный контракт. Опять же, это случилось скорее из-за необычной личности Фолла, а не из-за ожиданий получить какую-то реальную пользу от гиганта в играх НБА.

Прошло уже два месяца регулярного чемпионата. Тако сыграл всего в 3 матчах, набирая в среднем 4,3 очка и 2,3 подбора за 3,7 минуты. Фолл дебютировал в НБА 26 октября в гостевой встрече против «Нью-Йорк Никс». Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс дал ему 3 минуты «мусорного» времени в матче, который команда выиграла с разницей «+23».



После этого Тако в прямом смысле выпал из информационного пространства. Гиганта отправили в фарм-клуб G-Лиги «Мэн Ред Клоус», где он сыграл 8 матчей с приличными средними показателями 13,6 очка, 5,3 подбора и 2,3 блок-шота.



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Стивенса это не впечатлило. Он не решался давать Тако хотя бы несколько «мусорных» минут в НБА, хотя поводы однозначно были. «Бостон» идёт в группе лидеров Восточной конференции и часто побеждает с большим разрывом в счёте. В ситуацию пришлось вмешаться болельщикам «Селтикс», которые потребовали выпустить Фолла на площадку. В команде выступает самый высокий игрок НБА, а бостонской публике его так ни разу не показали в деле по прошествии трети сезона.



Стивенсу во время домашнего матча с «Детройт Пистонс» (114:93) не оставалось ничего иного, кроме как задействовать гиганта в игре. Тренер мастерски вышел из ситуации, предварительно заведя трибуны. Конечно, можно было бы дать Тако сыграть на знаменитой арене «TD Гарден» намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда.



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В матче с «Пистонс» Фолл набрал 5 очков, 2 подбора и 1 блок-шот всего за 4,5 минуты. Да, это ничего не значащие минуты, когда интриги в поединке не было от слова совсем. Однако показатели всё равно приличные. Тако заслужил попасть в ротацию дважды подряд.

В игре против «Шарлотт Хорнетс» (119:93) Фолл отметился 4 очками, 2 подборами и 1 блок-шотом за 2.5 минуты пребывания на площадке в четвертой четверти. Данк Фолла после навеса Джавонте Грина болельщики «Селтикс» встретили скандированием «MVP» в адрес своего любимца.



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В этом сезоне Тако Фолл набирает в среднем 42,6 очка и 22,9 подбора с расчётом на 36 минут. Это самые высокие цифры в лиге. Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Энтони Дэвис и все остальные звёзды могут только помечтать о таких показателях. Легендарный Уилт Чемберлен в лучшем сезоне своей карьеры (1961/62) набирал в среднем 37 очков и 19 подборов за 36 минут.

Если серьезно, то статистика Фолла ничего не значит. Она не такая уж плохая даже для «мусорных» минут, но к увеличению игрового времени наверняка не приведет. Дальше в календаре у «Бостона» непростая выездная игра против «Торонто». Скорее всего, Стивенс не решится дать Фоллу минуты в этом матче, разве что разрыв в счёте в четвёртой четверти в пользу той или иной команды будет огромным. Такая же ситуация ожидается в любом поединке, где будет хоть какой-то малейший намёк на клатч.



Публика в Бостоне обожает Тако Фолла, но есть печальная реальность. Такие гиганты не нужны в современной НБА. Если говорить на чистоту, то 24-летнего центрового никто не рассматривает как хоть сколько-нибудь ценный актив. Фоллу будет очень непросто бороться за выживание в НБА. Выбить себе место под солнцем в условиях тотального неверия чрезвычайно сложно.