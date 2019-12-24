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Болельщики «Бостона» называют Тако Фолла MVP

Болельщики «Бостона» называют Тако Фолла MVP
Алексей Фалько
Самый высокий баскетболист НБА почти не играет. За Тако Фолла заступились даже фанаты
Сыграв лишь 10 минут в трёх матчах, обаятельный великан влюбил в себя болельщиков «Бостона». Но есть ли у него будущее в лиге?
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» совершили не рядовой трансфер, подписав центрового Тако Фолла на негарантированный контракт в межсезонье. Дело в том, что Тако является самым высоким игроком НБА с ростом 226 см. Он невольно привлекает к себе повышенное внимание огромным ростом. Кроме того, Фолл — очень харизматичный человек, своего рода «добродушный здоровяк». Это позволяет ему автоматически завоевать благосклонность болельщиков. Однако одно дело — человеческие качества игрока, а совсем другое — ценность этого исполнителя для клуба НБА.

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Да, парень получил травму. Но ему прыгать не надо, он «на носочках» до кольца достаёт.

В НБА уже прошла мода на «больших». Сейчас тон задают игроки задней линии, которые активно атакуют из-за дуги. В 90-х или даже начале 2000-х Фолла однозначно выбрали бы на драфте, несмотря на его медлительность, отсутствие полезности за пределами краски, риск получения травм из-за аномальных габаритов и все остальные недостатки. В 2019 году Тако не попал в число 60 «избранных» счастливчиков, хотя многие аналитики предсказывали, что кто-нибудь всё-таки выберет гиганта во втором раунде драфта. Как ни крути, Фолл привлек к себе внимание во время выступления в NCAA за университет Центральной Флориды, когда создал реальные проблемы будущему первому номеру драфта Зайону Уильямсону во время Мартовского безумия.

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Тем не менее, путь в НБА у Фолла был тернистым. Статус «незадрафтованный» — не самый приятный момент, но «Бостон Селтикс» решили выдать ему негарантированный контракт. Опять же, это случилось скорее из-за необычной личности Фолла, а не из-за ожиданий получить какую-то реальную пользу от гиганта в играх НБА.

Прошло уже два месяца регулярного чемпионата. Тако сыграл всего в 3 матчах, набирая в среднем 4,3 очка и 2,3 подбора за 3,7 минуты. Фолл дебютировал в НБА 26 октября в гостевой встрече против «Нью-Йорк Никс». Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс дал ему 3 минуты «мусорного» времени в матче, который команда выиграла с разницей «+23».

После этого Тако в прямом смысле выпал из информационного пространства. Гиганта отправили в фарм-клуб G-Лиги «Мэн Ред Клоус», где он сыграл 8 матчей с приличными средними показателями 13,6 очка, 5,3 подбора и 2,3 блок-шота.

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Стивенса это не впечатлило. Он не решался давать Тако хотя бы несколько «мусорных» минут в НБА, хотя поводы однозначно были. «Бостон» идёт в группе лидеров Восточной конференции и часто побеждает с большим разрывом в счёте. В ситуацию пришлось вмешаться болельщикам «Селтикс», которые потребовали выпустить Фолла на площадку. В команде выступает самый высокий игрок НБА, а бостонской публике его так ни разу не показали в деле по прошествии трети сезона.

Стивенсу во время домашнего матча с «Детройт Пистонс» (114:93) не оставалось ничего иного, кроме как задействовать гиганта в игре. Тренер мастерски вышел из ситуации, предварительно заведя трибуны. Конечно, можно было бы дать Тако сыграть на знаменитой арене «TD Гарден» намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда.

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В матче с «Пистонс» Фолл набрал 5 очков, 2 подбора и 1 блок-шот всего за 4,5 минуты. Да, это ничего не значащие минуты, когда интриги в поединке не было от слова совсем. Однако показатели всё равно приличные. Тако заслужил попасть в ротацию дважды подряд.

В игре против «Шарлотт Хорнетс» (119:93) Фолл отметился 4 очками, 2 подборами и 1 блок-шотом за 2.5 минуты пребывания на площадке в четвертой четверти. Данк Фолла после навеса Джавонте Грина болельщики «Селтикс» встретили скандированием «MVP» в адрес своего любимца.

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В этом сезоне Тако Фолл набирает в среднем 42,6 очка и 22,9 подбора с расчётом на 36 минут. Это самые высокие цифры в лиге. Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Энтони Дэвис и все остальные звёзды могут только помечтать о таких показателях. Легендарный Уилт Чемберлен в лучшем сезоне своей карьеры (1961/62) набирал в среднем 37 очков и 19 подборов за 36 минут.

Если серьезно, то статистика Фолла ничего не значит. Она не такая уж плохая даже для «мусорных» минут, но к увеличению игрового времени наверняка не приведет. Дальше в календаре у «Бостона» непростая выездная игра против «Торонто». Скорее всего, Стивенс не решится дать Фоллу минуты в этом матче, разве что разрыв в счёте в четвёртой четверти в пользу той или иной команды будет огромным. Такая же ситуация ожидается в любом поединке, где будет хоть какой-то малейший намёк на клатч.

Публика в Бостоне обожает Тако Фолла, но есть печальная реальность. Такие гиганты не нужны в современной НБА. Если говорить на чистоту, то 24-летнего центрового никто не рассматривает как хоть сколько-нибудь ценный актив. Фоллу будет очень непросто бороться за выживание в НБА. Выбить себе место под солнцем в условиях тотального неверия чрезвычайно сложно.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Maddie Meyer/Getty Images

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