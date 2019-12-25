Пол Джордж рассказал, как разыграл маму перед переходом в «Клипперс»

Игрок НБА Пол Джордж, который в межсезонье-2019 перешёл из «Оклахома-Сити Тандер» в «Лос-Анджелес Клипперс», рассказал, как разыграл маму. По словам Джорджа, уроженца Лос-Анджелеса, он, послушав совета агента, решил пошутить и сказал маме, что перешёл не в «Клипперс», а в «Торонто Рэпторс».

«Мой агент опять решил побыть пранкером и предложил сказать моей маме, что меня обменяли в «Торонто». Первая её реакция: «Обоже, там же холодно».

Все засмеялись, а потом я сказал: «Мам, я еду домой. Я перехожу в «Клипперс». Она очень обрадовалась.

Она рада, что стала чаще меня видеть. Она стала чаще приходить на мои игры, теперь это легче для неё», — рассказал 29-летний баскетболист в интервью YouTube-каналу ESPN.