Фридзон: хочу, чтобы моё возвращение состоялось в этом году, но решать тренеру

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон рассказал о готовности вернуться на паркет после травмы руки уже в уходящем году. Вместе с тем он подчеркнул, что решение о его возвращении в строй будет принимать тренерский штаб во главе с Евгением Пашутиным.
«Эти полтора месяца восстановления были продуктивные. Теперь я провожу хорошие игровые тренировки с ребятами на площадке в полном контакте. Конкуренция высокая. Тут, если вышел, уже не смотрят, капитан или нет. Тем более что все видят, что бросок при мне, так что играют в два раза жёстче. Полтора месяца – немалый срок. Уже все мысли на площадке. Не участвовать в игре, когда твоя команда там, а ты знаешь, что мог бы помочь, – это тяжело.
Я жду возвращения. Лечу с командой на матч с «Зелена-Гурой». И я очень хочу, чтобы моё возвращение состоялось в этом году, но, конечно, решать тренеру. Поверьте, личные амбиции я ставлю куда ниже командных. Уверен, сделаем так, чтобы в новый год болельщики и мы зашли с хорошим настроением. Нужно закрыть год уверенной победой и после этого со спокойным сердцем встретить Новый год», — приводит слова Фридзона официальный сайт «железнодорожников».
- 25 декабря 2019
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
-
21:26
-
20:53
-
19:39
-
18:27
-
17:28
-
15:14
-
13:53
-
12:13
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:08
-
05:29
-
00:23
- 23 декабря 2019
-
23:36
-
22:23
-
21:41
-
20:58
-
19:53
-
18:38
-
17:24