Фридзон: хочу, чтобы моё возвращение состоялось в этом году, но решать тренеру

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон рассказал о готовности вернуться на паркет после травмы руки уже в уходящем году. Вместе с тем он подчеркнул, что решение о его возвращении в строй будет принимать тренерский штаб во главе с Евгением Пашутиным.

«Эти полтора месяца восстановления были продуктивные. Теперь я провожу хорошие игровые тренировки с ребятами на площадке в полном контакте. Конкуренция высокая. Тут, если вышел, уже не смотрят, капитан или нет. Тем более что все видят, что бросок при мне, так что играют в два раза жёстче. Полтора месяца – немалый срок. Уже все мысли на площадке. Не участвовать в игре, когда твоя команда там, а ты знаешь, что мог бы помочь, – это тяжело.

Я жду возвращения. Лечу с командой на матч с «Зелена-Гурой». И я очень хочу, чтобы моё возвращение состоялось в этом году, но, конечно, решать тренеру. Поверьте, личные амбиции я ставлю куда ниже командных. Уверен, сделаем так, чтобы в новый год болельщики и мы зашли с хорошим настроением. Нужно закрыть год уверенной победой и после этого со спокойным сердцем встретить Новый год», — приводит слова Фридзона официальный сайт «железнодорожников».