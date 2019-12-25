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Родригес: жаль, что «Милан» сыграет с ЦСКА не в Москве

Родригес: жаль, что «Милан» сыграет с ЦСКА не в Москве
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Милана» Серхио Родригес поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, выразив сожаление, что этот матч пройдёт не в столице России.

«Для меня это будет очень особенная игра. У меня отличные воспоминания от двух лет, проведённых в ЦСКА. С командой мы выиграли всё, что могли. Здорово будет вернуться, встретить старых друзей и пообщаться с ними. К сожалению, мы сыграем с ЦСКА не в Москве, но я всё равно волнуюсь перед встречей с бывшей командой», — приводит слова испанского баскетболиста официальный сайт Евролиги.

Напомним, матч ЦСКА — «Милан» состоится завтра, 26 декабря. Его планируется провести в Калининграде. После 15 туров регулярного чемпионата «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, в то время как «Милан» занимает восьмую строчку.

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