Родригес: жаль, что «Милан» сыграет с ЦСКА не в Москве

Защитник «Милана» Серхио Родригес поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, выразив сожаление, что этот матч пройдёт не в столице России.
«Для меня это будет очень особенная игра. У меня отличные воспоминания от двух лет, проведённых в ЦСКА. С командой мы выиграли всё, что могли. Здорово будет вернуться, встретить старых друзей и пообщаться с ними. К сожалению, мы сыграем с ЦСКА не в Москве, но я всё равно волнуюсь перед встречей с бывшей командой», — приводит слова испанского баскетболиста официальный сайт Евролиги.
Напомним, матч ЦСКА — «Милан» состоится завтра, 26 декабря. Его планируется провести в Калининграде. После 15 туров регулярного чемпионата «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, в то время как «Милан» занимает восьмую строчку.
- 25 декабря 2019
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
-
21:26
-
20:53
-
19:39
-
18:27
-
17:28
-
15:14
-
13:53
-
12:13
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:08
-
05:29
-
00:23
- 23 декабря 2019
-
23:36
-
22:23
-
21:41
-
20:58
-
19:53
-
18:38