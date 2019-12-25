Вышел 14-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей 14-й выпуск седьмого сезона программы «Вид сверху». Передача была посвящена нескольким темам. Немалая её часть была уделена первому поражению «Химок» в нынешнем регулярном чемпионате, которое команда потерпела в противостоянии с «Локомотивом-Кубань». Пресс-служба лиги ВТБ уделила также внимание рекорду Алексею Шведа, который стал самым результативным игроком в истории подмосковного клуба. Теперь в активе Шведа 4687 очков в 234 матчах (в среднем он набирает 20,03 очка за игру).

Кроме того, в программе уделили внимание и персоналиям — форварду «Локомотива-Кубань» Сэму Деккеру и центровому «Астаны» Душану Ристичу.

14-й выпуск седьмого сезона программы «Вид сверху» можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.