Вышел 14-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей 14-й выпуск седьмого сезона программы «Вид сверху». Передача была посвящена нескольким темам. Немалая её часть была уделена первому поражению «Химок» в нынешнем регулярном чемпионате, которое команда потерпела в противостоянии с «Локомотивом-Кубань». Пресс-служба лиги ВТБ уделила также внимание рекорду Алексею Шведа, который стал самым результативным игроком в истории подмосковного клуба. Теперь в активе Шведа 4687 очков в 234 матчах (в среднем он набирает 20,03 очка за игру).
Кроме того, в программе уделили внимание и персоналиям — форварду «Локомотива-Кубань» Сэму Деккеру и центровому «Астаны» Душану Ристичу.
14-й выпуск седьмого сезона программы «Вид сверху» можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
- 25 декабря 2019
-
21:35
-
20:51
-
19:54
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
-
21:26
-
20:53
-
19:39
-
18:27
-
17:28
-
15:14
-
13:53
-
12:13
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:08
-
05:29
-
00:23
- 23 декабря 2019
-
23:36
-
22:23
-
21:41