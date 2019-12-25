30 очков Дж. Брауна помогли «Бостону» победить «Торонто»
В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором действующий чемпион лиги «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Гости уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 9 очков — 28:19. Во втором отрезке «Селтикс» удерживали лидерство — 55:47.
В третьей двенадцатиминутке перевес команды из Массачусетса стал двузначным — 88:69. Лишь в заключительной четверти гости сбавили обороты и позволили коллективу из Канады немного сократить преимущество, что уже никак не могло повлиять на исход встречи. Победа «Бостона» — 118:102.
Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 30 очков. 22 балла — на счету Кембы Уокера. У «Торонто» 27 баллов — на счету Фреда Ванвлита.
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 20:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
102 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 27, Буше - 24, Лоури - 14, Ибака - 12, Джонсон - 6, Дэвис - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Ануноби - 5, Маккоу - 2, Ponds, Бриссетт, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уокер - 22, Хэйворд - 14, Тайс - 13, Кантер - 12, Тейтум - 11, Уонамэйкер - 6, Уильямс - 4, Waters - 2, Грин - 2, Лэнгфорд - 2, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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