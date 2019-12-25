30 очков Дж. Брауна помогли «Бостону» победить «Торонто»

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором действующий чемпион лиги «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Гости уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 9 очков — 28:19. Во втором отрезке «Селтикс» удерживали лидерство — 55:47.

В третьей двенадцатиминутке перевес команды из Массачусетса стал двузначным — 88:69. Лишь в заключительной четверти гости сбавили обороты и позволили коллективу из Канады немного сократить преимущество, что уже никак не могло повлиять на исход встречи. Победа «Бостона» — 118:102.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 30 очков. 22 балла — на счету Кембы Уокера. У «Торонто» 27 баллов — на счету Фреда Ванвлита.