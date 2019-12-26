35 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс», у Леброна — дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кайл Кузма, набравший 25 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 10 передач.
Таким образом, «Лейкерс» потерпел четвёртое поражение подряд. «Клипперс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Ютой Джаз».
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 25, Дэвис - 24, Джеймс - 23, Колдуэлл-Поуп - 13, Рондо - 7, Грин - 6, Брэдли - 2, Карузо - 2, Макги - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 35, Харрелл - 18, Джордж - 17, Зубац - 11, Беверли - 8, Шамет - 7, Л. Уильямс - 6, Паттерсон - 4, Грин - 3, Харклесс - 2, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон
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