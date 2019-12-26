35 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс», у Леброна — дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кайл Кузма, набравший 25 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 10 передач.

Таким образом, «Лейкерс» потерпел четвёртое поражение подряд. «Клипперс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Ютой Джаз».