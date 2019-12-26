Болельщик «Лейкерс» купил два билета на матч с «Клипперс» за $ 35 тыс.

Болельщик «Лос-Анджелес Лейкерс» заплатил $ 35 тыс. за два билета на матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщается в «твиттере» журналиста Марка Спирса.

Болельщик сделал подарок своей дочери на Рождество, купив два билета в первый ряд.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.

Таким образом, «Лейкерс» потерпел четвёртое поражение подряд, а «Клипперс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Ютой Джаз».