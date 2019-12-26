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«Денвер» проиграл «Нью-Орлеану», несмотря на дабл-дабл Йокича

«Денвер» проиграл «Нью-Орлеану», несмотря на дабл-дабл Йокича
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:100.

В составе победителей самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 31 очко. Джру Холидей записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Денвер» прервал семиматчевую победную серию. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Денвер Наггетс» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Индианой Пэйсерс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2019, четверг. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Грант - 17, Харрис - 15, Бисли - 13, Бартон - 10, Маррей - 8, Моррис - 5, Портер - 5, Пламли - 4, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Холидей - 20, Харт - 16, Редик - 15, Болл - 10, Мур - 10, Фэйворс - 8, Хэйс - 2, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
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