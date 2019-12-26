«Денвер» проиграл «Нью-Орлеану», несмотря на дабл-дабл Йокича

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:100.

В составе победителей самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 31 очко. Джру Холидей записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Денвер» прервал семиматчевую победную серию. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Денвер Наггетс» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Индианой Пэйсерс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА.