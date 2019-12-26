Дончич может пропустить матч с «Сан-Антонио»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает Clutch Points. Словенец в противостоянии с «Майами Хит» травмировал голеностоп. Дончич пропустил уже четыре встречи «Далласа» за последнее время.



Дончич проводит второй сезон в НБА. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист в 25 матчах набрал 29,3 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи.



Матч «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс» состоится в ночь на 27 декабря мск.



После 29 матчей регулярного чемпионата «Даллас Маверикс», одержав 19 побед при 10 поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.