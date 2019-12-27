Итудис — об игре с «Миланом»: не лучший матч ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Миланом» в матче Евролиги, признав, что «армейцы» выдали не лучшую игру.

«Мы хорошо начали, читали неравноценные размены и зонную защиту, наказывали за всё, что нам давали сделать. Мы удержали нападение миланцев на 13 очках в первой четверти. При этом было заметно, что игроки порой действуют нерешительно. Это отразилось во второй четверти, в которой уже мы набрали всего 13 очков, хотя, конечно, надо отдать должное обороне соперников. В перерыве мы сменили настрой. Защита миланцев концентрировалась на умениях Майка, они отправляли на его опеку двух защитников, и нам надо было найти открытые броски.

У Хэкетта выдался отличный вечер в плане бросков, созидания, защиты. Йоханнес поддержал его, Майк всё же выдал дабл-дабл. Даже при том, что мы пропустили быстрые пять очков на финише третьей четверти, мы продолжали действовать по плану и удержали лидерство. Во второй половине совершили всего три потери, что очень важно. Это был не лучший наш матч, но в таких встречах нужно побеждать. С нашей стороны было много стратегии и спокойствия. Собрался полный зал, и поддержка калининградских болельщиков была на высочайшем уровне. Сердечно их благодарю», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.