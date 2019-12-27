20 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с АСВЕЛом

Во Франции завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Химки». Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 24:24. Во второй десятиминутке хозяева сумели выйти вперёд — 50:45.

По итогам третьего игрового отрезка казалось, что АСВЕЛ снял вопрос о победителе — 74:57. Но в последние десять минут матча «Химки» выдали мощный рывок и сократили отставание до минимумам. За пятнадцать секунд до финальной сирены «Химки» уступали со счётом 88:89, но в концовке хозяева сумели удержать победу — 92:88.

Самым результативным в составе российской команды стал Яннис Тимма, набравший 20 очков. У АСВЕЛа 20 баллов в свой актив записал Дэвид Лайти.