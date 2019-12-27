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20 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с АСВЕЛом

20 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с АСВЕЛом
Баскетбол / Евролига 0

Во Франции завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Химки». Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 24:24. Во второй десятиминутке хозяева сумели выйти вперёд — 50:45.

По итогам третьего игрового отрезка казалось, что АСВЕЛ снял вопрос о победителе — 74:57. Но в последние десять минут матча «Химки» выдали мощный рывок и сократили отставание до минимумам. За пятнадцать секунд до финальной сирены «Химки» уступали со счётом 88:89, но в концовке хозяева сумели удержать победу — 92:88.

Самым результативным в составе российской команды стал Яннис Тимма, набравший 20 очков. У АСВЕЛа 20 баллов в свой актив записал Дэвид Лайти.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
26 декабря 2019, четверг. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
92 : 88
Химки
Химки, Россия
АСВЕЛ: Лайти - 20, Тейлор - 17, Пэйн - 11, Кауди - 10, Джекири - 9, Жан-Шарль - 9, Ломаж - 7, Нуа - 5, Маледон - 4, Бако, Галлью, Дьо
Химки: Тимма - 20, Швед - 15, Эванс - 15, Гилл - 9, Букер - 8, Йеребко - 8, Крамер - 5, Йович - 4, Карасёв - 4, Вяльцев, Зайцев, Моня
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