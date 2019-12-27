20 очков Тиммы не спасли «Химки» от поражения в матче с АСВЕЛом
Во Франции завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Химки». Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 24:24. Во второй десятиминутке хозяева сумели выйти вперёд — 50:45.
По итогам третьего игрового отрезка казалось, что АСВЕЛ снял вопрос о победителе — 74:57. Но в последние десять минут матча «Химки» выдали мощный рывок и сократили отставание до минимумам. За пятнадцать секунд до финальной сирены «Химки» уступали со счётом 88:89, но в концовке хозяева сумели удержать победу — 92:88.
Самым результативным в составе российской команды стал Яннис Тимма, набравший 20 очков. У АСВЕЛа 20 баллов в свой актив записал Дэвид Лайти.
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
26 декабря 2019, четверг. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
92 : 88
Химки
Химки, Россия
АСВЕЛ: Лайти - 20, Тейлор - 17, Пэйн - 11, Кауди - 10, Джекири - 9, Жан-Шарль - 9, Ломаж - 7, Нуа - 5, Маледон - 4, Бако, Галлью, Дьо
Химки: Тимма - 20, Швед - 15, Эванс - 15, Гилл - 9, Букер - 8, Йеребко - 8, Крамер - 5, Йович - 4, Карасёв - 4, Вяльцев, Зайцев, Моня
- 27 декабря 2019
-
00:43
-
00:22
- 26 декабря 2019
-
23:45
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:41
-
18:31
-
17:56
-
16:00
-
14:40
-
13:45
-
12:44
-
12:00
-
11:11
-
10:00
-
09:30
-
09:09
-
08:31
-
07:09
-
06:47
-
03:37
-
00:50
- 25 декабря 2019
-
23:23
-
22:34
-
21:35
-
20:51
-
19:54
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
Партнерский контент