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21 очко Берри помогло «Енисею» обыграть УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

21 очко Берри помогло «Енисею» обыграть УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Красноярский клуб в первой четверти захватил инициативу в матче, благодаря чему выиграл первый игровой отрезок с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за «Енисеем» — к большому перерыву счёт на табло был 55:44 в пользу красноярцев.

Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались казанцы. В заключительном игровом отрезке УНИКС был близко к тому, чтобы отыграться, за 19 секунд до конца им удалось сравнять счёт, но на последней секунде матча точный бросок Берри принёс «Енисею» победу. Итоговый счёт — 95:93 (31:22, 24:22, 22:23, 18:26).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвион Берри, набравший 21 очко. В составе казанцев 25 очков на счету Эрика Макколлума.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
95 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Енисей: Берри - 21, Захаров - 20, Ребич - 15, Зубчич - 12, Хог - 9, Гудумак - 6, Викторов - 5, Льюис - 4, Комиссаров - 3, Каныгин, Митусов, Попов
УНИКС: Макколум - 25, Смит - 17, Морган - 12, Сергеев - 12, Тайус - 12, Колесников - 8, Паульссон - 3, Клименко - 2, Кощеев - 2, Лиходей, Манцарис, Узинский
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