21 очко Берри помогло «Енисею» обыграть УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Красноярский клуб в первой четверти захватил инициативу в матче, благодаря чему выиграл первый игровой отрезок с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за «Енисеем» — к большому перерыву счёт на табло был 55:44 в пользу красноярцев.
Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались казанцы. В заключительном игровом отрезке УНИКС был близко к тому, чтобы отыграться, за 19 секунд до конца им удалось сравнять счёт, но на последней секунде матча точный бросок Берри принёс «Енисею» победу. Итоговый счёт — 95:93 (31:22, 24:22, 22:23, 18:26).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвион Берри, набравший 21 очко. В составе казанцев 25 очков на счету Эрика Макколлума.
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