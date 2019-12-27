21 очко Берри помогло «Енисею» обыграть УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Красноярский «Енисей» на домашнем паркете обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Красноярский клуб в первой четверти захватил инициативу в матче, благодаря чему выиграл первый игровой отрезок с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за «Енисеем» — к большому перерыву счёт на табло был 55:44 в пользу красноярцев.



Третья четверть прошла в равной борьбе, в которой на одно очко сильнее оказались казанцы. В заключительном игровом отрезке УНИКС был близко к тому, чтобы отыграться, за 19 секунд до конца им удалось сравнять счёт, но на последней секунде матча точный бросок Берри принёс «Енисею» победу. Итоговый счёт — 95:93 (31:22, 24:22, 22:23, 18:26).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэвион Берри, набравший 21 очко. В составе казанцев 25 очков на счету Эрика Макколлума.