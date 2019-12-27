Анзулович: слава богу, мы выиграли

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу своих подопечных над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Хочу поздравить моих игроков – это очень важная победа для команды. У нас были большие проблемы после игры в Нижнем Новгороде — мы играли без пяти основных игроков. Мне очень понравилось, как мы действовали в первые 25 минут, когда вели 20 очков. Но потом мы расслабились, отпустили игру и дали сопернику возможность подобраться вплотную. У нас было много шансов решить все вопросы, не доводя дело до последних секунд. Но, слава богу, мы выиграли», — приводит слова Дражена Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой красноярского клуба со счётом 95:93 (31:22, 24:22, 22:23, 18:26).