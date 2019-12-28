«Милуоки» разгромил «Атланту», несмотря на отсутствие в матче Я. Адетокунбо

В Атланте завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Атланта Хоукс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей.
«Милуоки» с первой четверти захватил инициативу в матче, выиграв её с разницей в 13 очков. Вторая четверть также осталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 63:40.
В третьей четверти ситуация на площадке стала более равной, однако «Атланте» удалось отыграть только два очка отставания. Заключительный игровой отрезок остался за «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 112:86 (32:19, 31:21, 21:23, 28:23) в пользу «Бакс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Дабл-дабл на счету Эрсана Ильясовы — 18 очков и 17 подборов. Яннис Адетокунбо из-за травмы в матче участия не принимал. В составе хозяев 20 очков набрал Дэмиан Джонс.
- 28 декабря 2019
-
07:51
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
02:37
-
00:58
- 27 декабря 2019
-
23:42
-
22:57
-
21:54
-
20:46
-
18:50
-
17:47
-
16:30
-
14:39
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:03
-
07:07
-
06:42
-
05:59
-
00:43
-
00:22
- 26 декабря 2019
-
23:45
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:41
-
18:31
-
17:56
-
16:00
-
14:40
-
13:45