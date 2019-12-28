«Милуоки» разгромил «Атланту», несмотря на отсутствие в матче Я. Адетокунбо

В Атланте завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Атланта Хоукс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей.



«Милуоки» с первой четверти захватил инициативу в матче, выиграв её с разницей в 13 очков. Вторая четверть также осталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 63:40.



В третьей четверти ситуация на площадке стала более равной, однако «Атланте» удалось отыграть только два очка отставания. Заключительный игровой отрезок остался за «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 112:86 (32:19, 31:21, 21:23, 28:23) в пользу «Бакс».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Дабл-дабл на счету Эрсана Ильясовы — 18 очков и 17 подборов. Яннис Адетокунбо из-за травмы в матче участия не принимал. В составе хозяев 20 очков набрал Дэмиан Джонс.