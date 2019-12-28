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«Милуоки» разгромил «Атланту», несмотря на отсутствие в матче Я. Адетокунбо

«Милуоки» разгромил «Атланту», несмотря на отсутствие в матче Я. Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

В Атланте завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Атланта Хоукс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой гостей.

«Милуоки» с первой четверти захватил инициативу в матче, выиграв её с разницей в 13 очков. Вторая четверть также осталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 63:40.

В третьей четверти ситуация на площадке стала более равной, однако «Атланте» удалось отыграть только два очка отставания. Заключительный игровой отрезок остался за «Милуоки». Итоговый счёт встречи — 112:86 (32:19, 31:21, 21:23, 28:23) в пользу «Бакс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 23 очка. Дабл-дабл на счету Эрсана Ильясовы — 18 очков и 17 подборов. Яннис Адетокунбо из-за травмы в матче участия не принимал. В составе хозяев 20 очков набрал Дэмиан Джонс.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
86 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Краббе - 20, Хаертер - 12, Янг - 12, Реддиш - 11, Бембри - 9, Коллинс - 9, Фернанду - 6, Хантер - 5, Джонс - 2, Браун, Гудвин, Картер, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Лопес - 19, Ильясова - 18, Дивинченцо - 10, Лопес - 10, Корвер - 8, Хилл - 8, Коннотон - 7, Браун - 5, Адетокунбо - 4, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
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