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20 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Индиану»

20 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Индиану»
Баскетбол / НБА 0

В Майами завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Майами Хит» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев.

Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались гости, вышедшие вперёд на два очка по итогам первого игрового отрезка — 27:25. Вторая четверть осталась за «Майами» — к большому перерыву «Хит» вышел вперёд со счётом 58:55.

Во второй четверти на паркете продолжилась равная борьба — к заключительной четверти преимущество «Майами» составляло два очка. Заключительная четверть также ознаменовалась равной борьбой, в которой «Индиане» хоть и удалось выиграть, но встреча осталась за «Майами». Итоговый счёт матча — 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Эдриса Адебайо — 18 очков и 15 подборов. В составе гостей 17 очков набрал Аарон Холидей.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 20, Адебайо - 18, Робинсон - 18, Нанн - 17, Горан Драгич - 14, Хироу - 10, Олиник - 9, Джонс - 7, Джонсон, Леонард, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Индиана Пэйсерс: Холидей - 17, Лэмб - 16, Уоррен - 16, Макдермотт - 14, Тёрнер - 13, Самнер - 11, Холидэй - 11, Сабонис - 8, Макконнел - 6, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
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