20 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Индиану»

В Майами завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный клуб «Майами Хит» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев.



Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались гости, вышедшие вперёд на два очка по итогам первого игрового отрезка — 27:25. Вторая четверть осталась за «Майами» — к большому перерыву «Хит» вышел вперёд со счётом 58:55.



Во второй четверти на паркете продолжилась равная борьба — к заключительной четверти преимущество «Майами» составляло два очка. Заключительная четверть также ознаменовалась равной борьбой, в которой «Индиане» хоть и удалось выиграть, но встреча осталась за «Майами». Итоговый счёт матча — 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 20 очков. Дабл-дабл на счету Эдриса Адебайо — 18 очков и 15 подборов. В составе гостей 17 очков набрал Аарон Холидей.