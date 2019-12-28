Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Оклахома-Сити» и «Шарлотт» установили антирекорд НБА

«Оклахома-Сити» и «Шарлотт» установили антирекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» и «Шарлотт Хорнетс» в очном противостоянии установили антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN. В субботней встрече они реализовали только 12 из 70 трёхочковых бросков, что составило 17,1 % попаданий. Это худший результат в истории НБА в матчах, в которых было совершено 60 и более бросков из-за дуги.

В истории Национальной баскетбольной ассоциации таких матчей было более 2400.

В нынешнем сезоне процент попадания трёхочковых у «Оклахома-Сити Тандер» составляет 34,4 %, у «Шарлотт Хорнетс» — 35,4 %.

По итогам матча «Оклахома-Сити Тандер» на выезде в овертайме обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 104:102 ОТ (26:18, 27:25, 19:22, 22:29, 10:8).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019