31 очко Расселла помогло «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете переиграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.



В первой четверти «Финиксу» удалось захватить инициативу, выиграв игровой отрезок матча с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 51:43 в пользу «Финикса».



Не изменилась ситуация и в третьей двенадцатиминутке — «Финикс» увеличил преимущество к заключительной четверти до 12 очков. Однако в четвёртом игровом отрезке «Уорриорз» удался впечатляющий рывок в 21 очко, что и позволило одержать победу. Итоговый счёт — 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 31 очко. В составе гостей 34 очка набрал Девин Букер, дабл-дабл на счету Дарио Шарича — 11 очков и 10 подборов.