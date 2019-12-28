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31 очко Расселла помогло «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

31 очко Расселла помогло «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете переиграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В первой четверти «Финиксу» удалось захватить инициативу, выиграв игровой отрезок матча с разницей в четыре очка. Вторая четверть также осталась за гостями — к большому перерыву счёт на табло был 51:43 в пользу «Финикса».

Не изменилась ситуация и в третьей двенадцатиминутке — «Финикс» увеличил преимущество к заключительной четверти до 12 очков. Однако в четвёртом игровом отрезке «Уорриорз» удался впечатляющий рывок в 21 очко, что и позволило одержать победу. Итоговый счёт — 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 31 очко. В составе гостей 34 очка набрал Девин Букер, дабл-дабл на счету Дарио Шарича — 11 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 96
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 31, Ли - 16, Бёркс - 13, Робинсон - 12, Грин - 11, Коли-Стайн - 9, Боумен - 5, Smailagic - 4, Крисс - 2, Эванс - 2, Карри, Луни, Пул, Пэскелл, Спеллмен, Томпсон
Финикс Санз: Букер - 34, Рубио - 11, Шарич - 11, Камински - 10, Бэйнс - 9, Бриджес - 6, Убре - 6, Джонсон - 5, Джонсон - 4, Jerome, Lecque, Диалло, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
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