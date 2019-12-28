Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 27 декабря 2019 года

Результаты матчей НБА за 27 декабря 2019 года
Баскетбол / НБА 0

27 декабря в НБА состоялось шесть матчей регулярного чемпионата НБА. В самом раннем из них «Бостон Селтикс» переиграл «Кливленд Кавальерс», одержав пятую победу кряду — 129:117. Лучшим в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 34 очка и собравший 9 подборов, ещё 30 очков в активе Джейсона Тэйтума. У «Кливленда» 30 очков и 7 подборов в активе Кевина Лава.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 00:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 34, Тейтум - 30, Кантер - 14, Уокер - 13, Тайс - 9, Уонамэйкер - 8, Хэйворд - 7, Waters - 5, Грин - 4, Лэнгфорд - 3, Уильямс - 2, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 21, Портер - 16, Томпсон - 12, Осман - 10, Экзам - 9, Жижич - 8, Деллаведова - 5, Гарлэнд - 2, Маккинни - 2, Нэнс - 2, Windler, Кук, Найт, Уэйд, Хенсон

«Орландо Мэджик» на домашней арене с минимальным преимуществом обыграл «Филадельфию Сиксерс» — 98:97. Наибольший вклад в успех флоридцев внёс Эван Фурнье, набравший 20 очков и совершивший 6 передач. У «Сиксерс» дабл-даблы из 24 очков и 11 подборов в активе Тобайаса Харриса и Джоэла Эмбиида.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Фурнье - 20, Гордон - 19, Росс - 17, Вучевич - 16, Фульц - 13, Берч - 5, Айзек - 4, Огастин - 4, Амину, Бамба, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 24, Эмбиид - 24, Ричардсон - 15, Симмонс - 13, Коркмаз - 7, Хорфорд - 7, Бёрк - 5, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Скотт, Смит, Тибулл

«Милуоки Бакс» в отсутствие Янниса Адетокунбо с крупным счётом обыграл «Атланту Хоукс» — 112:86. В составе висконсинцев выделялся Крис Миддлтон, собравший коллекцию из 23 очков, 8 подборов и 7 передач. У «Атланты» 20 баллов на счету Аллена Краббэ.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
86 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Краббе - 20, Хаертер - 12, Янг - 12, Реддиш - 11, Бембри - 9, Коллинс - 9, Фернанду - 6, Хантер - 5, Джонс - 2, Браун, Гудвин, Картер, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Милуоки Бакс: Миддлтон - 23, Лопес - 19, Ильясова - 18, Дивинченцо - 10, Лопес - 10, Корвер - 8, Хилл - 8, Коннотон - 7, Браун - 5, Адетокунбо - 4, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон

«Шарлотт Хорнетс» на домашней арене проиграл «Оклахома-Сити Тандер» — 102:104. Исход встречи решился лишь в овертайме. Лучшим в составе «Тандер» (27 очков) стал Шей Гилджес-Александер. У «Хорнетс» близок к трипл-даблу был Девонте Грэм — 15 очков, 9 подборов и 13 передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Грэм - 15, Вашингтон - 14, Бриджес - 11, Бийомбо - 10, Мартин - 10, Зеллер - 8, Монк - 4, Уильямс - 4, Franks, Батюм, Бэйкон, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 27, Шрёдер - 24, Пол - 16, Адамс - 14, Ноэль - 8, Dort - 7, Бертон - 6, Надер - 2, Hervey, Roberson, Базли, Галлинари, Диалло, Мускала, Паттон, Фергюсон

«Майами Хит» на домашней арене сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» — 113:112. Лучшим в составе победителей стал Джимми Батлер — 20 очков, 9 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 20, Адебайо - 18, Робинсон - 18, Нанн - 17, Горан Драгич - 14, Хироу - 10, Олиник - 9, Джонс - 7, Джонсон, Леонард, Макон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Индиана Пэйсерс: Холидей - 17, Лэмб - 16, Уоррен - 16, Макдермотт - 14, Тёрнер - 13, Самнер - 11, Холидэй - 11, Сабонис - 8, Макконнел - 6, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон

Наконец, в заключительном матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» одержал третью победу кряду, обыграв на домашней арене «Финикс Санз» — 105:96. Лучшим в составе «Уорриорз» стал Д'Анджело Расселл — 31 очко и 6 передач. У аризонцев 34 очка набрал Девин Букер.

НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 96
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 31, Ли - 16, Бёркс - 13, Робинсон - 12, Грин - 11, Коли-Стайн - 9, Боумен - 5, Smailagic - 4, Крисс - 2, Эванс - 2, Карри, Луни, Пул, Пэскелл, Спеллмен, Томпсон
Финикс Санз: Букер - 34, Рубио - 11, Шарич - 11, Камински - 10, Бэйнс - 9, Бриджес - 6, Убре - 6, Джонсон - 5, Джонсон - 4, Jerome, Lecque, Диалло, Картер, Окобо, Харпер, Эйтон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019