Результаты матчей НБА за 27 декабря 2019 года

27 декабря в НБА состоялось шесть матчей регулярного чемпионата НБА. В самом раннем из них «Бостон Селтикс» переиграл «Кливленд Кавальерс», одержав пятую победу кряду — 129:117. Лучшим в составе победителей стал Джейлен Браун, набравший 34 очка и собравший 9 подборов, ещё 30 очков в активе Джейсона Тэйтума. У «Кливленда» 30 очков и 7 подборов в активе Кевина Лава.
«Орландо Мэджик» на домашней арене с минимальным преимуществом обыграл «Филадельфию Сиксерс» — 98:97. Наибольший вклад в успех флоридцев внёс Эван Фурнье, набравший 20 очков и совершивший 6 передач. У «Сиксерс» дабл-даблы из 24 очков и 11 подборов в активе Тобайаса Харриса и Джоэла Эмбиида.
«Милуоки Бакс» в отсутствие Янниса Адетокунбо с крупным счётом обыграл «Атланту Хоукс» — 112:86. В составе висконсинцев выделялся Крис Миддлтон, собравший коллекцию из 23 очков, 8 подборов и 7 передач. У «Атланты» 20 баллов на счету Аллена Краббэ.
«Шарлотт Хорнетс» на домашней арене проиграл «Оклахома-Сити Тандер» — 102:104. Исход встречи решился лишь в овертайме. Лучшим в составе «Тандер» (27 очков) стал Шей Гилджес-Александер. У «Хорнетс» близок к трипл-даблу был Девонте Грэм — 15 очков, 9 подборов и 13 передач.
«Майами Хит» на домашней арене сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» — 113:112. Лучшим в составе победителей стал Джимми Батлер — 20 очков, 9 подборов и 6 передач.
Наконец, в заключительном матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» одержал третью победу кряду, обыграв на домашней арене «Финикс Санз» — 105:96. Лучшим в составе «Уорриорз» стал Д'Анджело Расселл — 31 очко и 6 передач. У аризонцев 34 очка набрал Девин Букер.
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