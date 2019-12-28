Попович сравнил Дончича с Мэджиком Джонсоном

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче, сравнив его с легендарным Мэджиком Джонсоном.



«Он не Мэджик Джонсон, но его видение паркета такое же, как и у Мэджика. У него настоящая интуиция. Этому невозможно научиться, у него просто это есть, и это делает его столь классным игроком. Я не пытаюсь оказать на него давление, сравнивая с Джонсоном, Лука пока не готов к этому, но он делает чертовски классную работу», — приводит слова Поповича Yahoo Sports.



Лука Дончич в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 26 матчах, набирая в них 29,1 очка, собирая 9,6 подбора, совершая 8,8 передачи и 1,2 перехвата за 32,2 минуты.