Дэнни Грин — о серии поражений «Лейкерс»: у нас всё в порядке
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин поделился мыслями о ситуации, сложившейся в команде. Напомним, калифорнийцы проиграли четыре последние встречи.
«У нас всё в порядке. У нас по-прежнему отличная химия на паркете. Нам необходимо сохранять ритм. Начало сезона по большей части получилось отличным. Похоже, небольшие проблемы были в недавних встречах. Нас не хватило на те матчи. Мы должны работать все 48 минут матча, и это самое главное. Сейчас только декабрь, так что говорить о сезоне в целом по-прежнему рано», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Дэнни Грин в нынешнем сезоне проводит на паркете 25,6 минуты, набирая за это время 8,5 очка, собирая 3,8 подбора и совершая 1,2 передачи.
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