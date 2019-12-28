Трэй Янг не доиграл матч с «Милуоки» из-за травмы

Лидер «Атланты Хоукс» разыгрывающий защитник Трэй Янг получил травму в матче с «Милуоки Бакс». У баскетболиста диагностировано растяжение связок правого голеностопа, сообщает Clutch Points. Углублённое обследование показало, что Янг избежал серьёзной травмы. Однако он пропустит следующий матч «Хоукс», с «Чикаго Буллз».

Янг уже заверил, что попытается восстановиться в максимально сжатые сроки. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 31 матче, набирая 28,5 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 8,3 передачи.

«Атланта Хоукс» проводит очередной неудачный сезон. После 32 матчей регулярного чемпионата команда из Джорджии занимает последнее место в таблице Восточной конференции, имея в активе шесть побед.