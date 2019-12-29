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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:110.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 передач. Уилл Бартон записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джарен Джексон, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Йонас Валанчюнас.

Таким образом, «Денвер» одержал 8-ю победу за последние 9 игр. «Мемфис» в свою очередь потерпел второе поражение за последние 3 игры.

В следующем матче «Денвер» сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Мемфис» встретится с «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Бартон - 20, Маррей - 15, Пламли - 15, Грант - 12, Харрис - 12, Портер - 11, Моррис - 3, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Миллсэп, Чанчар, Эрнангомес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Мелтон - 17, Морант - 16, Кларк - 15, Валанчюнас - 14, Джонс - 8, Брукс - 7, Аллен - 6, Краудер - 4, Андерсон - 3, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл
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