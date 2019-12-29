Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 119:110.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 передач. Уилл Бартон записал в свой актив 20 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джарен Джексон, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Йонас Валанчюнас.

Таким образом, «Денвер» одержал 8-ю победу за последние 9 игр. «Мемфис» в свою очередь потерпел второе поражение за последние 3 игры.

В следующем матче «Денвер» сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Мемфис» встретится с «Шарлотт Хорнетс».