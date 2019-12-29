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«Хьюстон» обыграл «Бруклин», Харден набрал 44 очка

«Хьюстон» обыграл «Бруклин», Харден набрал 44 очка
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:98.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.

В составе проигравшей команды по дабл-даблу оформил Спенсер Динуайдди (17 очков и 11 передач) и Джарретт Аллен (16 очков и 10 подборов).

Таким образом, «Хьюстон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Бруклин» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В других матчах «Вашингтон Уизардс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 100:107. «Чикаго Буллз» на своей площадке разгромил «Атланту Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Уэстбрук - 23, Риверс - 14, Хартенштайн - 9, Хаус - 8, Такер - 4, Маклемор - 3, Чендлер - 3, Frazier, Howard, Гордон, Грин, Илариу, Капела, Кларк, Клемонс, Сефолоша
Бруклин Нетс: Динуайдди - 17, Аллен - 16, Принс - 16, Харрис - 12, Пинсон - 11, Чендлер - 7, Джордан - 6, Луваву-Кабарро - 6, Куруч - 5, Темпл - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Муса, Нваба, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
100 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Макрай - 20, Томас - 20, Пэйтон II - 15, Смит - 13, Браун - 9, Маинми - 9, Бонга - 8, Pasecniks - 4, Уильямс - 2, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Мэтьюз, Робинсон, Скофилд, Уолл, Хатимура
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Портис - 17, Барретт - 14, Моррис - 10, Робинсон - 9, Нтиликина - 8, Нокс - 6, Дотсон - 5, Гибсон - 4, Пэйтон - 4, Аллен, Баллок, Браздейкис, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
116 : 81
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Маркканен - 25, Лавин - 19, Уайт - 18, Картер - 13, Саторански - 11, Янг - 10, Гэффорд - 6, Валентайн - 5, Данн - 4, Корнет - 3, Харрисон - 2, Mokoka, Арчидиаконоу, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Атланта Хоукс: Коллинс - 34, Лень - 10, Хаертер - 6, Хантер - 6, Бембри - 5, Гудвин - 5, Краббе - 5, Фернанду - 4, Джонс - 2, Картер - 2, Реддиш - 2, Браун, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Янг
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