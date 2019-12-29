«Хьюстон» обыграл «Бруклин», Харден набрал 44 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:98.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 23 очка.
В составе проигравшей команды по дабл-даблу оформил Спенсер Динуайдди (17 очков и 11 передач) и Джарретт Аллен (16 очков и 10 подборов).
Таким образом, «Хьюстон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Бруклин» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В других матчах «Вашингтон Уизардс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 100:107. «Чикаго Буллз» на своей площадке разгромил «Атланту Хоукс».
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