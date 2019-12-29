Дабл-даблы Букера и Убре помогли «Финиксу» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:110.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Келли Убре также оформил дабл-дабл из 20 очков и 16 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Бадди Хилд, набравший 23 очка. Харрисон Барнс оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 136:109.