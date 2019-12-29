Дабл-даблы Букера и Убре помогли «Финиксу» обыграть «Сакраменто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:110.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Келли Убре также оформил дабл-дабл из 20 очков и 16 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Бадди Хилд, набравший 23 очка. Харрисон Барнс оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 136:109.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
110 : 112
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Хилд - 23, Богданович - 22, Барнс - 21, Холмс - 14, Бьелица - 11, Джозеф - 10, Феррелл - 5, Джеймс - 4, Guy, Ариза, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеффрис, Суониган, Фокс
Финикс Санз: Букер - 32, Рубио - 21, Убре - 20, Бэйнс - 17, Бриджес - 11, Окобо - 6, Джонсон - 3, Картер - 2, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Камински, Харпер, Шарич, Эйтон
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
136 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Олдридж - 25, Форбс - 18, Гэй - 16, Мюррей - 13, Миллз - 8, Уокер - 8, Ойбанкс - 6, Лайлз - 5, Poeltl - 4, Уайт - 4, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету
Детройт Пистонс: Роуз - 24, Драммонд - 21, Галлоуэй - 15, Гриффин - 12, Браун - 11, Фрейзер - 7, King - 5, Михайлюк - 5, Вуд - 4, Снелл - 3, Мейкер - 2, Боун, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Моррис, Томас
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