«Лейкерс» прервали серию поражений, «Юта» обыграла «Клипперс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» прервал серию из четырёх поражений. Команда из Калифорнии одержала победу в гостях, справившись с «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:120. Лучшим в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 21 очко, собравший 7 подборов и совершивший 16 передач. У «Портленда» 31 очко на счету Дэмьена Лилларда, дабл-дабл из 19 очков и 16 подборов собрал Хассан Уайтсайд.

В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене уступил «Юте Джаз» — 107:120. Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл, собравший коллекуию из 30 очков, 7 подборов и 9 передач. У «Клипперс» дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов на счету Пола Джорджа. Кавай Леонард записал в актив 19 очков.