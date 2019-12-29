«Лейкерс» прервали серию поражений, «Юта» обыграла «Клипперс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» прервал серию из четырёх поражений. Команда из Калифорнии одержала победу в гостях, справившись с «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 128:120. Лучшим в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 21 очко, собравший 7 подборов и совершивший 16 передач. У «Портленда» 31 очко на счету Дэмьена Лилларда, дабл-дабл из 19 очков и 16 подборов собрал Хассан Уайтсайд.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Уайтсайд - 19, Макколлум - 18, Саймонс - 14, Энтони - 13, Толливер - 12, Бэйзмор - 9, Трент-мл. - 3, Литтл - 1, Браун, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 24, Джеймс - 21, Дэвис - 20, Рондо - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Ховард - 11, Карузо - 9, Брэдли - 8, Макги - 4, Грин - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
В заключительном матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене уступил «Юте Джаз» — 107:120. Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл, собравший коллекуию из 30 очков, 7 подборов и 9 передач. У «Клипперс» дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов на счету Пола Джорджа. Кавай Леонард записал в актив 19 очков.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 20, Леонард - 19, Л. Уильямс - 16, Зубац - 15, Шамет - 13, Беверли - 12, Грин - 5, Паттерсон - 4, Макгрудер - 3, Coffey, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон, Харклесс, Харрелл
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 19, Богданович - 17, Инглс - 15, Гобер - 12, О'Нил - 11, Мудиэй - 8, Ньянг - 6, Брэдли - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
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