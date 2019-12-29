Дончич превзошёл ещё одно достижение Майкла Джордана

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» собрал трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач. Усилия словенца помогли его команде одержать победу с крупным счётом — 141:121. Кроме того, Дончич превзошёл ещё один рекорд легендарного Майкла Джордана. Лука стал самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось набрать минимум 30 очков и совершить 15 передач более чем в одном матче за сезон, сообщается на странице NBA Stats в «Твиттере». Джордан установил этот рекорд в сезоне-1984/85.
Напомним, встреча с «Голден Стэйт Уорриорз» стала для Дончича второй после возвращения в строй. До этого Лука пропустил несколько матчей из-за травмы. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 26 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,8 передачи.
- 29 декабря 2019
-
10:30
-
09:53
-
07:58
-
07:27
-
06:43
-
06:23
-
05:10
- 28 декабря 2019
-
23:14
-
21:54
-
21:00
-
19:38
-
18:04
-
16:54
-
15:39
-
14:36
-
13:17
-
12:23
-
11:29
-
11:22
-
09:59
-
09:00
-
08:55
-
08:41
-
07:51
-
06:36
-
06:30
-
06:20
-
02:37
-
00:58
- 27 декабря 2019
-
23:42
-
22:57
-
21:54
-
20:46
-
18:50
-
17:47