Дончич превзошёл ещё одно достижение Майкла Джордана

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» собрал трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 15 передач. Усилия словенца помогли его команде одержать победу с крупным счётом — 141:121. Кроме того, Дончич превзошёл ещё один рекорд легендарного Майкла Джордана. Лука стал самым молодым игроком в истории лиги, кому удалось набрать минимум 30 очков и совершить 15 передач более чем в одном матче за сезон, сообщается на странице NBA Stats в «Твиттере». Джордан установил этот рекорд в сезоне-1984/85.

Напомним, встреча с «Голден Стэйт Уорриорз» стала для Дончича второй после возвращения в строй. До этого Лука пропустил несколько матчей из-за травмы. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 26 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,8 передачи.