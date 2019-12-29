Е. Пашутин: «Локомотив-Кубань» стал играть организованно

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с командой «Зелёна-Гура» (85:83), отметив общий прогресс коллектива.

«Ожидали, что игра будет тяжёлой, так как «Зелёна-Гура» дома играет очень агрессивно и реализовывает броски с высоким процентом. Собственно, так они и играли в первой половине. Мы хорошо подготовились к этому матчу, и я рад, что мы стали играть организованно. Эта победа очень важна, потому что перед стартом второй половины сезона мы развиваем командный характер, улучшаем взаимодействия и входим в новый год с положительными эмоциями», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».