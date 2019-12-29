В «Голден Стэйт» готовы обменять Бёркса

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» готово рассмотреть варианты обмена атакующего защитника Алека Бёркса, сообщает NBC Sports. В калифорнийском коллективе готовы пойти на этот шаг, чтобы подписать постоянные контракты с молодыми игроками Каем Боуменом и Дэмьеном Ли. Сейчас оба выступают в составе «Уорриорз» по двусторонним контрактам, сроки которых скоро подходят к концу.

В нынешнем сезоне Бёркс является одним из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз». Защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата, набирая 15,5 очка, собирая 4,4 подбора и совершая 3,0 передачи.

Боумен в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах, набирая 8,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 3,0 передачи. На счету более опытного Ли 20 матчей, в которых он собирал коллекцию из 12,2 очка, 5,4 подбора и 2,2 передачи.