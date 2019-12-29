Леброн рассчитывает принять участие в матче с «Далласом»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что он готов сыграть с «Далласом», несмотря на то что для его команды это будет вторая игра за два дня.



«Если лёд сделает своё дело и я не буду чувствовать дискомфорт или боль, то я буду играть в следующем матче», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.



Джеймс принял участие в 31 из 32 матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком, набрав 21 очко, совершив 7 подборов и отдав 16 передач. «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:120.



Несмотря на четыре поражения подряд, «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает возглавлять турнирную таблицу НБА.