Кущенко: Мессина входил в число лучших тренеров, когда-либо работавших в Единой лиге ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что Этторе Мессина входит в число лучших тренеров за всю историю турнира.



«Мессина обладает уникальным опытом. Он побеждал в Европе, долгое время был ассистентом лучшего тренера НБА Поповича. И для Единой лиги ВТБ, и вообще любой лиги, приглашение такого тренера повышает авторитет, значимость. Безусловно, он входил в число лучших тренеров, когда-либо работавших у нас.



Вспоминаю, как в 2014 году ЦСКА «горел» «Локомотиву» 0-2 в полуфинале Единой лиги ВТБ, команда проиграла в «Финале четырех» Евролиги, и в клубе была сложная ситуация, но Этторе сумел спасти сезон», — приводит слова Кущенко ТАСС.



Мессина возглавлял ЦСКА с 2012 по 2014 год и дважды приводил команду к титулу в Единой лиге ВТБ. В 2019-м он был включён в Зал славы Лиги ВТБ.