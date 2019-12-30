«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему, кто является лучшим российским баскетболистом в ХХI веке. На выбор предложено четыре кандидатуры: Джон Роберт Холден, Тимофей Мозгов, Алексей Швед и Андрей Кириленко.
Джон Роберт Холден («СКА-Броцены», «Телиндус», АЕК, ЦСКА)
Достижения: чемпион Европы (2007), MVP «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ сезона-2009/2010.
Тимофей Мозгов («Химки», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Кливленд Кавальерс», «Бруклин Нетс», «Орландо Мэджик»)
Достижения: чемпион НБА (2016), бронзовый призёр Евробаскета (2011) и ОИ-2012.
Алексей Швед (ЦСКА, «Химки», «Динамо» М, «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс»)
Достижения: бронза Евробаскета-2011 и ОИ-2012, лучший снайпер Евробаскета-2017, участник матча новичков НБА (2013), MVP Еврокубка-2017, двукратный MVP Единой лиги ВТБ.
Андрей Кириленко («Спартак», ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота», «Бруклин»)
Достижения: бронзовый призёр ОИ-2012, чемпион и бронзовый призёр Евробаскетов, участник Матча звёзд НБА (2004), MVP Евробаскета (2007), игрок года ФИБА-Европа (2007, 2012).
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
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