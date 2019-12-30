УНИКС расторг контракт с Манцарисом
Казанский УНИКС расторг контракт с греческим защитником Вангелисом Манцарисом, сообщает официальный сайт команды. Манцарис выступал в составе казанского клуба с июля 2019 года.
В нынешнем сезоне Манцарис принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,4 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за игру.
Сообщается, что Манцарис вернётся на родину и продолжит карьеру в греческом «Промитеасе».
Кроме того пресс-служба УНИКСа сообщила, что контракт форварда Джамила Уилсона был продлён ещё на месяц, а новичок команды Джордан Теодор приступил к тренировкам.
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