УНИКС расторг контракт с Манцарисом

Казанский УНИКС расторг контракт с греческим защитником Вангелисом Манцарисом, сообщает официальный сайт команды. Манцарис выступал в составе казанского клуба с июля 2019 года.



В нынешнем сезоне Манцарис принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,4 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за игру.



Сообщается, что Манцарис вернётся на родину и продолжит карьеру в греческом «Промитеасе».



Кроме того пресс-служба УНИКСа сообщила, что контракт форварда Джамила Уилсона был продлён ещё на месяц, а новичок команды Джордан Теодор приступил к тренировкам.